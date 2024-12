Dramat w samolocie z Bukaresztu. "Był dziwny hałas, dużo dymu, ludzie nie mogli oddychać"

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem 23 grudnia. Według relacji świadków, jeden z silników eksplodował, powodując pożar i wypełniając kabinę dymem. "Był dziwny hałas, dużo dymu, ludzie nie mogli oddychać" – powiedział jeden z pasażerów austriackiemu portalowi Kleine Zeitung. Inny dodał: "Spałem, kiedy obudził mnie zapach dymu. Spanikowałem i nie wiedziałem, co się dzieje".

Załoga natychmiast zdecydowała o przekierowaniu lotu do Grazu, gdzie samolot bezpiecznie wylądował awaryjnie (97 minut po starcie z Bukaresztu). Ewakuowano wszystkich 74 pasażerów i pięciu członków załogi. Policja potwierdziła, że kilkanaście osób potrzebowało pomocy medycznej. Wśród nich był steward, który został znaleziony nieprzytomny podczas ewakuacji i musiał być reanimowany. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Graz, gdzie pozostaje na oddziale intensywnej terapii.

Firma wysłała do Grazu zespół opiekuńczy, techników i personel wspierający, aby pomóc pasażerom i załodze. Lotnisko w Graz zostało tymczasowo zamknięte po incydencie, co spowodowało opóźnienia i zakłócenia. SWISS Airlines zorganizowały specjalny lot we wtorek 24 grudnia rano, aby przewieźć pasażerów do Zurychu, zapewniając im dotarcie do celu przed świętami.