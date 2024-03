Nieprzyjemna niespodzianka w Dubaju. Polka ostrzega: "Nie jest tak kolorowo"

Już kurs z lotniska do hotelu i zachowanie taksówkarza wzbudziły wątpliwości Polki. - Błędnie mi wydał resztę. Zdziwiło mnie, że kiedy zwróciłam mu uwagę, nie było naturalnej reakcji, czyli przeprosin. Wyczułam za to jego złość - opowiada Sylwia w rozmowie z WP. - Tak mi podawał brakujące pieniądze, że aż spadły na podłogę. Było to dziwne, ale pomyślałam, że ok, zdarza się.