Droższe wakacje na egzotycznej wyspie. Podnieśli podatek o 500 proc.

Zanzibar to egzotyczna wyspa, największa w całym archipelagu o tej samej nazwie. Należy do Tanzanii, a znajduje się u wschodnich wybrzeży Afryki, na Oceanie Indyjskim. To właśnie kolor jego wody i rajski klimat zachęca turystów, także tych z Polski, do odwiedzenia wyspy. Niestety teraz urlopowicze muszą przygotować swoje portfele na większe obciążenie.