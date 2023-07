Drugi najwyższy szczyt Tatr zaliczony. Mieliśmy sporego farta

Z Łomnicy można wrócić na dół na kilka sposobów. Doświadczone osoby, kochające adrenalinę, mogą całą trasę pokonać na nogach, ale tylko w towarzystwie uprawnionego przewodnika. My jednak wsiadamy do czerwonego wagonika i po chwili jesteśmy już na wysokości Skalnatego Plesa. Tam przesiadamy się do drugiej kolejki, ale ostatni odcinek trasy pokonujemy w dość ciekawy sposób. Trzykilometrową asfaltową drogę przejeżdżamy na gokartach.