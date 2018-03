Dryfujący lodowiec zagrożeniem dla naszej planety? Eksperci wyjaśniają

Informacja o tym, że najważniejszy lodowiec na Antarktydzie pływa po oceanie, nie mając oparcia o stały ląd, zelektryzowała świat. Zaczęto bić na alarm, że poziom oceanów może szybciej niż przewidywano podnieść się o kilka metrów i zalać nadmorskie tereny. Sprawdziliśmy, ile w tym prawdy.

- Jeśli mamy do czynienia z lodem, który pływa na oceanie, a nie leży na lądzie, jakiekolwiek jego wytopienie nie ma wpływu na podniesienie poziomu wód. Gdyby wrzuciła pani do szklanki wody kostkę lodu, gdy ona się roztopi, poziom wody się przecież nie podniesie – tłumaczy dr Mateusz Moskalik z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. – Takie zagrożenie stanowią tylko i wyłącznie lodowce, które są na lądzie. W momencie gdy się wytapiają i woda dostaje się do wszechoceanu, wtedy podnosi się poziom morza. Jeśli podano informacje, że lodowiec, który pływa może wpłynąć na podwyższenie poziomu wód to jest to bzdura. Chyba, że mieli na myśli wytopienie całego lodu na Antarktydzie, na kontynencie. Inaczej nie ma co ludzi straszyć, bo jest to niezgodne z prawami fizyki – uspokaja naukowiec.