Drzwi do raju. Jak pojechać do Tajlandii w czasie pandemii?

Rajska wyspa Phuket brzmiała jak nagroda po tylu miesiącach bez zagranicznych podróży. Dlaczego właśnie ona? Tajlandia 1 lipca rozpoczęła swój eksperymentalny program "Sandbox Phuket", sposób na powitanie w swoich granicach zagranicznych turystów. I - nie ma co owijać w bawełnę – sposób na reanimację gospodarki. Turystyka to drugie (po rolnictwie) najważniejsze źródło dochodów Tajów, turyści w kraju to być albo nie być.