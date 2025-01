Dworek w Będominie. Urodził się tam twórca słów hymnu Polski

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Otwarto je w 1978 r. w miejscu, gdzie 29 września 1747 r. urodził się Józef Rufin Wybicki – autor słów "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", która od 1927 r. stanowi hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany oficjalni e "Mazurkiem Dąbrowskiego".

Do ciekawostek należy także symboliczny taraban, czyli duży bęben. Tego typu instrumenty muzyczne były używane przed wiekami przez wojsko polskie. Przy ich pomocy nadawano takt w marszu czy przekazywano rozkazy podczas bitew. Taraban został nawet upamiętniony w czwartej zwrotce polskiego hymnu: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany".

W muzeum można też zapoznać się z różnymi wersjami "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", która powstała w mieście Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej (obecne tereny północnych Włoch). To właśnie w tym mieście w 1797 r. kwaterował wraz ze swoimi legionistami polski generał Jan Henryk Dąbrowski. W lipcu tego samego roku Józef Wybicki napisał słowa do pieśni motywującej żołnierzy do walki o niepodległość Polski, będącej pod zaborami.