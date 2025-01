Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. O krok od podwójnego morderstwa

Corralejo to jedna z najpopularniejszych turystycznych miejscowości na kanaryjskiej Fuerteventurze, do której chętnie podróżują też Polacy. Dwóch turystów stało się tam celem ataku brutalnych agresorów.

Śledczy ustalili, że najpierw doszło do kłótni, w której uczestniczyło łącznie sześć osób (cztery z nich to agresorzy, a dwie to ofiary), co doprowadziło do poważnej ulicznej bójki na Avenida del Carmen, w pobliżu popularnych plaż Playa del Medio i Playa de Los Verilitos w Corralejo.