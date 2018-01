Dym w kokpicie, brak podwozia, odłamane skrzydło. Najbardziej dramatyczne lądowania w Polsce

Wystarczyły 4 słowa: "awaryjne lądowanie na Okęciu", by 10 stycznia cała Polska wstrzymała oddech. Na szczęście wszystko zakończyło się powodzeniem i nikt nie ucierpiał. To nie pierwszy taki przypadek na terenie naszego kraju.

Jak wyjaśniał w środę w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PLL LOT Adrian Kubicki, piloci wiedzieli o awarii i mogli się do niej przygotować. Podczas podchodzenia do lądowania wysunęły się wszystkie trzy części podwozia, ale nie doszło do blokady pierwszej części. - Załoga i pasażerowie miała możliwość do przygotowania się do takiego manewru, przednia część kadłuba otarła się o pas startowy - powiedział rzecznik LOT-u.