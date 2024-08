Działo się w Szczecinie. Tłumy przybyły zobaczyć żaglowce

Marynarze z H-13 "Przemko", w tym sam kapitan okrętu, podeszli do tematu z pasją. Oprowadzali po jednostce, streszczali jej techniczne możliwości i tłumaczyli, do czego służy znajdujący się na niej sprzęt. Chętni mogli nawet zasiąść na samym fotelu kapitana. "Przemko", jak można się było dowiedzieć, służy nie tylko do holowania innych jednostek morskich, ale jest również wykorzystywany do akcji ratowniczych i gaszenia pożarów. Zasięg jego gaśnic to aż 120 metrów!