Dziecko na wakacjach. Dobrze wybierz zagraniczny wyjazd

Na rodzinne wakacje nie latamy zbyt daleko. Uważamy na duże upały, nie przepadamy za koniecznością posiadania paszportów, a na miejscu również chcemy wypocząć, nie jedynie biegać za dziećmi. Sprawdź, na co zwrócić uwagę i gdzie wybrać się z dziećmi.

Biura podroży oferują specjalne wyjazdy dla rodzin z dziećmi (Fotolia, Fot: fotoskaz)

Wakacje z dzieckiem – odległość ma znaczenie

Miłośnicy zagranicznych wakacji z dziećmi zdecydowanie preferują Europę. Bliskie kierunki są zazwyczaj najchętniej wybierane, niezależnie od miesiąca podróży. Najmłodsi turyści nie przepadają za długimi podróżami, więc jeśli można skrócić je do minimum, warto o tym pomyśleć dla dobra naszej rodziny oraz pozostałych współpasażerów. Spośród europejskich destynacji najczęściej latamy do Grecji oraz Bułgarii, dokąd bezpośrednie loty z największych lotnisk w Polsce trwają nawet niewiele ponad 2 godziny. Uwielbiamy kierunki wyspiarskie – Rodos, Kretę, Zakynthos – ale nie gardzimy również malowniczymi wybrzeżami Słonecznego Brzegu czy Złotych Piasków. Na urlopy całą rodziną sprawdzają się także Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie.

Urlop z dziećmi będzie bardziej komfortowy już w momencie opuszczenia domu i wyjazdu na najbliższe lotnisko regionalne. Obecnie mamy bowiem coraz większą możliwość wyboru miejsca wylotu bez dopłaty i nie musimy już przemierzać połowy Polski, co jest niezwykle wygodną opcją.

Hotele dla dzieci – na co zwracać uwagę, przeglądając oferty?

Coraz popularniejsze stają się wyjazdy na zagraniczne wakacje zarówno do hoteli tylko dla dorosłych (na ogół zameldowanie od 16 lat wzwyż), jak i do hoteli specjalnie dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi. W takich obiektach zakwaterowania na niepełnoletnich przyjezdnych w każdym wieku czekają udogodnienia, dzięki którym urlop wszystkich członków rodziny będzie udany.

Począwszy od niewielkiej odległości od plaży, poprzez menu dziecięce dla wymagających oraz obszerne pokoje rodzinne, nierzadko z balkonami, po profesjonalne animacje hotelowe w różnych językach, własne aquaparki ze zjeżdżalniami, kompleksami basenów i brodzikami – wszystko to ułatwi życie każdemu rodzicowi-turyście. Na miejscu często zastaniemy opiekunki do dzieci, przedszkola, bezpieczne place oraz salki zabaw, krzesełka do karmienia. Uprośćmy sobie wybór idealnego miejsca na wakacje z najmłodszymi, skoro biura podróży rozwiązują wiele problemów za nas.

Dziecko na wakacjach – jaki typ wyjazdu i wyżywienia się sprawdzą?

Zabierając na zagraniczne wakacje maluchy, nie planujmy wyjazdu w tropiki z ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza. Łagodny klimat uprzyjemni wyjazd i nie będzie ryzyka udaru słonecznego czy poparzenia skóry. Upały są męczące dla wszystkich, a szczególnie dla osób najmłodszych oraz najstarszych. Na tego typu wyjazdy sprawdzą się oferty tygodniowe, ale Polacy bardzo chętnie jeżdżą także na dłużej, zwłaszcza, jeśli infrastruktura oraz atrakcje turystyczne na miejscu nie pozwalają się nudzić urlopowiczom w każdym wieku.

A jakie wyżywienie wybrać? Mamy do wyboru kilka rozwiązań, ale zazwyczaj najbardziej opłacalne jest pełne wyżywienie w postaci all inclusive, więc w zasadzie o każdej porze dnia mamy dostęp do ciekawych dań albo chociaż przekąsek oraz napojów. Nie musimy też tłumaczyć dzieciom, dlaczego nie mogą spróbować deserów lodowych, owocowych czy sorbetów, które akurat dostępne są w bufecie dla posiadaczy opasek all inclusive.

