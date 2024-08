Dzieje się pod Tatrami. "Średnio na dobę interweniujemy ok. 50 razy"

Arabscy turyści w Zakopanem

Policjant odniósł się także do incydentów z udziałem turystów z krajów arabskich. Trzeba przyznać, że przyjezdni z Bliskiego Wschodu pokochali nasz kraj. Doceniają go za umiarkowany klimat, sielskie krajobrazy i stosunkowo niskie ceny. - Bardzo nam się tutaj podoba. Przyroda w górach jest piękna i latem macie idealną pogodę do zwiedzania - przyznała nam Nora w Dubaju, którą spotkaliśmy nad Morskim Okiem. - Robimy objazdówkę. Przed przyjazdem do Zakopanego byłyśmy w Pradze w Czechach, ale w Polsce podoba nam się bardziej - powiedziała inna kobieta, napotkana przez naszą dziennikarką na Krupówkach. Okazuje się więc, że do widoku hidżabu przy hidżabie na zakopiańskich ulicach i tatrzańskich szlakach musimy się przyzwyczaić.