Dzień bez Samochodu. Kiedy wypada?

22 września w Europie obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Inicjatywa ta ma na celu promowanie ekologicznego transportu. Konkretnie chodzi o to, by zrezygnować z jazdy samochodem, w którym podróżuje często sam kierowca, na rzecz komunikacji miejskiej. Zmniejsza to emisję szkodliwych zanieczyszczeń, a tym samym chroni środowisko.