Dzień Matki na świecie. Drogie prezenty, rodzinne spotkania, religijne wzmianki i "łóżkowe więzienie"

Obecnie religia i komercyjne obchody trochę się przenikają. Hiszpańskie mamy cieszą się z drobnych upominków i śniadania podawanego im przez dzieci prosto do łóżka. Co ciekawe, zdarza się, że owe poranne smakołyki przygotowują sobie same dzień wcześniej, by najmłodsze córki i synowie, niebędący jeszcze kucharzami, również mogli sprawić im niespodziankę i przynieść poczęstunek.