Siedzi z tyłu i nie owija w bawełnę. "Kiedyś usłyszałam, że jestem Bareją w spódnicy"

Faktycznie nie stosuję filtrów, nie zastanawiam się, co inni pomyślą, piszę to, co widzę, co czuję. Dokumentuję co mnie wkurza w moich dzieciach, co mnie irytuje w pracy, w facetach. Często robię robię za to badania fokusowe wśród przyjaciół czy ludzi, którzy czytają mojego bloga - pytam, co myślę, co ich interesuje, co sądzą na jakiś temat.