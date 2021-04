Egipt w maju. "Przyciąga tych, którzy chcą naładować baterie po zimie"

Za danym portalu Wakacje.pl wynika, że obecnie co trzeci Polak rezerwuje urlop w Egipcie. Co ważne nie trzeba czekać do wakacji, by wypocząć na tamtejszych plażach. Urlop w maju w tym kraju to świetny pomysł, bo pogoda jest tam wówczas taka, jak w najcieplejsze dni roku w Polsce.