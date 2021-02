Urlop 2021. Dominikana kolejnym hitem w biurach podróży

Początek sezonu zimowego to boom na Zanzibar. Polacy wręcz masowo wybierali ten kierunek - na tanzańskiej wyspie wypoczywało także wielu celebrytów. Druga połowa zimy należy jednak do innego miejsca. - W tej chwili egzotycznym hitem stała się Dominikana i co ciekawe, na liście najpopularniejszych kierunków jest na drugim miejscu za klasykiem zimowych wyjazdów, czyli Egiptem - mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl.

Dominikana to po Zanzibarze kolejny hit tej zimy Źródło: Getty Images