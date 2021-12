Emilia Romagna kusi także zimą. Od mozaik do królestwa piadiny

Bolonia nie bez powodu nazywana jest "miastem jedzenia". To idealne miejsce dla miłośników makaronów i pierożków. Nie można wyjechać stąd bez spróbowania flagowego dania, czyli tagliatelle al ragu' bolognese (to właśnie to, co my w Polsce znamy sosem bolognese). Podobno najlepsze można zjeść w Trattoria Anna Maria (radzimy zarezerwować wcześniej stolik). Z Bolonii wywodzi się także mortadela, która produkowana jest tam od czasów średniowiecza i można spotkać ją na każdym kroku, samą lub zawiniętą w piadinę (cienki placek).