Zapytał o kredyt na wakacje. W komentarzach pod postem rozpętała się burza

"Pożyczki na święta, żeby nakupować jedzenia, które ląduje w koszu na śmieci to ok. Kredyty na ślub i wesele, bo co znajomi powiedzą, trzeba wydać 50 tys. zł za kilka godzin zabawy to ok, ale jak człowiek chce raz w życiu zobaczyć "raj" na końcu świata to wielkie zbulwersowanie" - czytamy w komentarzach pod postem.