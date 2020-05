Eta Akwarydy. Deszcz meteorów najbardziej widoczny w tym tygodniu

Niezwykłe widowisko szykuje się na niebie w tym tygodniu. Spadające gwiazdy mogą być widoczne nawet co kilka minut. Wszystko dlatego, że na 5 maja przypada maksimum roju meteorów Eta Akwarydy.

Eta Akwarydy to nazwa roju meteorów, która pochodzi od gwiazdy Eta Aquariid w gwiazdozbiorze Wodnika. Rój ten powstał na skutek przelotów w okolicy Słońca komety Halleya.

Deszcz meteorów - maj 2020

Rój Eta Akwarydy można obserwować na niebie począwszy od 19 kwietnia do 28 maja. Ale to pierwsze dni maja są czasem maksymalnej aktywności. W tym roku meteory spadające co kilka minut będą najbardziej widoczne w nocy z 5 na 6 maja.

Tzw. spadające gwiazdy będzie widać na nocnym niebie w całej Polsce. Najwięcej Eta Akwarydów obserwuje się zwykle w drugiej połowie nocy, po godz. 2, ze względu na niski radiant (niewielki punkt na niebie, w którym przecinają się pozorne drogi meteorów).

Co ciekawe, meteoryty z roju Eta Akwarydy zostawiają za sobą wyjątkowo długie smugi na niebie. Dzięki temu są one możliwe do dostrzeżenia. Zdaniem Billa Cooke'a z NASA w tym roku, w kulminacyjnym momencie deszczu meteorów spadnie nawet 40 na godzinę, a prędkość z jaką się poruszają to ok. 66 km/s.

W nocy z 5 na 6 maja meteory będą spadać co kilka minut, a najlepiej będą z pewnością widoczne tam, gdzie nie dochodzą światła miast. Zdaniem Cooke'a najlepsza pozycja do obserwacji spadających gwiazd to pozycja leżąca na wznak.

Pełnia Kwiatowego Księżyca

Ale to nie koniec atrakcji na niebie w tym tygodniu. 7 maja przypada Pełnia Kwiatowego Księżyca. Zjawisko to przez tysiąclecia było wykorzystywane m.in. do ustalania najlepszego momentu na uprawy i zbiorów.

W trakcie pełni Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dzieje się tak co 29,5 dni. W czerwcu czeka nas Pełnia Truskawkowego Księżyca.

Źródło: Space.com

