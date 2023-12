Europejska stolica inna niż wszystkie. "Ciarki przechodzą po rękach, po plecach"

Pewnie wiecie, że fado to bardzo, ale to bardzo melancholijny gatunek, a w tekstach pojawiają się najczęściej odniesienia do śmierci, utraconej miłości, do zawodów miłosnych itd. Wesoło nie jest. Ale słuchanie fado na żywo w portugalskich restauracjach to przeżycie, którego nikt wam nie odbierze i możemy gwarantować, że tak magicznego wieczoru długo nie zapomnicie.