Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Cenna lekcja historii w mieście wolności

Praktyczne informacje o Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności można zwiedzać od października do kwietnia w godzinach 10-17 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz w godzinach 10-18 w soboty i niedziele (we wtorki nieczynne dla zwiedzających). Od maja do września gdańska instytucja jest otwarta w godzinach 10-19 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10-20 w soboty i niedziele.