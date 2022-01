Europejskie kraje łagodzą obostrzenia. Mowa nawet o końcu izolacji dla zakażonych

Same certyfikaty nie będą zlikwidowane - nadal konieczne będą do wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie ma miejsc siedzących, a widownia przekracza 500 osób. Również od środy 26 stycznia kluby nocne mogą wznowić działalność, a w pomieszczeniach zamkniętych można będzie organizować imprezy masowe bez miejsc siedzących.