Europejskie kraje widziane z innej perspektywy. Polska pokazana jako lwia głowa

Niemiecki artysta stworzył kreatywną mapę Europy. Przedstawił poszczególne kraje jako zwierzęta lub przedmioty. Polskę widzi jak jako głowę lwa. A co wam przypomina kształt naszego państwa?

Ziemniak, kalafior, gnom ogrodowy, duch, kaczka, a nawet rakieta. Tak Zackabier, niemiecki artysta i youtuber wyobraża sobie europejskie kraje. Jego najnowsze wideo nazywa się "Europe According to Creative People – What Europe Countries look like" i pokazuje przezabawną kompilację jego skojarzeń z kształtami krajów Starego Kontynentu.