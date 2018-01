Ferie 2018. Gdzie polecieć z Warszawy i Wrocławia?

Sprawdź, gdzie najlepiej polecieć na ferie zimowe w tym roku. Wybraliśmy super oferty na styczeń z wylotami już niedługo – oto Malta i Turcja.

Gdzie na ferie z Wrocławia – Malta zimą

Malta to jeden z najpopularniejszych zimowych kierunków z pewną pogodą i całorocznie zieloną roślinnością, podobnie jak Madera czy Wyspy Kanaryjskie. W styczniu nie będziemy się tutaj co prawda prażyć w promieniach słońca nad brzegiem gorącego morza, ale z pewnością wypoczniemy w cieple, pozwiedzamy i nie zmarzniemy w subtropikalnym klimacie Malty typu śródziemnomorskiego. Łagodne i ciepłe zimy (średnio 16 st. C w ciągu doby w styczniu) charakteryzują się podwyższoną w stosunku do innych miesięcy wilgotnością i ilością opadów deszczu. Śniegu czy mrozu jednak na wyspie nie zaznamy. Upalne lato nie jest dla Europejczyków najkorzystniejszym czasem na odwiedzenie tej pięknej wyspy – temperatury przypominają bowiem wówczas sąsiednią Sycylię czy Afrykę Północną. Stolica Malty, Valletta, wybrana w Brukseli Europejską Stolicą Kultury 2018, jest według wyliczeń najbardziej słoneczną spośród wszystkich miejscowości w Europie.