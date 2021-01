Ferie 2021. Tłumy na stoku pod Krakowem. "Cały czas odwiedza nas sanepid oraz policja"

Choć stoki narciarskie są oficjalnie zamknięte do 17 stycznia, to wciąż nie brakuje osób, które przyjeżdżają do tego typu miejsc, by pojeździć z dziećmi na sankach. Tak jest np. w Podstolicach pod Krakowem, gdzie w weekend interweniowały sanepid i policja.

Widok z kamery na stok w Podstolicach 11 stycznia Źródło: podstolice.webcamera.pl