Ferie 2023. W Bukowinie Tatrzańskiej ruszył sezon narciarski

Ceny skipassów

Ceny skipassów Tatry Super Ski na nadchodzący sezon wzrosły średnio o ok. 20 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu. Za karnet całodzienny w sezonie wysokim (od 9 stycznia do 12 marca) zapłacimy 155 zł, czyli o 30 zł więcej. Cena za skipass na siedem dni wzrosła z 680 zł do 870 zł.