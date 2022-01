Ferie w Polsce czy za granicą? Sprawdzamy, gdzie jest taniej

W przypadku tego kierunku ceny są teraz o wiele tańsze niż latem. Tygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji z opcją all inclusive to wydatek rzędu 1400 zł od osoby. Także tutaj można upolować interesujące lasty. Wycieczki z wylotem 15 i 16 stycznia (z all inclusive) kosztują 950 zł za tydzień. To tyle samo co tydzień w Zakopanem ze śniadaniami.