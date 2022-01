Narty w Europie. Przewodnik po restrykcjach

Włoski rząd wprowadził nowe zasady z myślą o ośrodkach narciarskich po tym, jak liczba infekcji wzrosła pod koniec 2021 roku. Obecnie, by uzyskać dostęp do stoków w całym kraju, wymagany jest certyfikat Super Green Pass i dotyczy to każdego, kto ukończył 12 lat. Jest on również potrzebny do wejścia do barów lub restauracji, a także do jedzenia na zewnątrz. Maseczki typu FFP2 są również obowiązkowe na stokach narciarskich i wszędzie tam, gdzie nie można zachować odpowiedniej odległości, w tym w kolejkach na świeżym powietrzu.