Flaga Szwajcarii – jak wygląda i jaka jest jej historia? Jaki kolor ma flaga Szwajcarii?

Flaga Szwajcarii to jedna z dwóch na świecie flag, która ma kształt kwadratowy, zamiast prostokątnego - to jedna z wielu jej szczególnych cech. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Przekonajcie się!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Flaga Szwajcarii (Getty Images)