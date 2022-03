Foka na spacerze we Władysławowie. "Przeszła po pasach"

Internauci są zachwyceni i prześcigają się w zabawnych komentarzach. "To foczka ma więcej rozumu niż niejeden pieszy i poszła na pasy", "Są pingwiny z Madagaskaru, to i foka z Władysławowa może być. Nato przysłało Navy Seals", "Sprytna ta foka. Zamiast opływać dookoła Mierzeję Helską, to z Zatoki Puckiej do Bałtyku przeszła przez drogę na skróty" - czytamy pod postem.