Gdynia SUPer Miasto: Czym jest leash?

Leash to linka, którą z jednej strony mocuje się do deski, a z drugiej przyczepia do nogi. Dzięki niej, nawet po wpadnięciu do wody, deska SUP nie odpłynie dalej niż kilka metrów. Smycz bezpieczeństwa stanowi bardzo ważny element ochrony podczas pływania na desce SUP, szczególnie na otwartych wodach. Leash łączy wioślarza z deską, zapobiegając oddaleniu się od niej w przypadku spadnięcia do wody. Dzięki temu łatwiej jest odzyskać deskę i uniknąć ryzyka utraty kontroli nad nią lub oddalenia się od brzegu, szczególnie gdy na wodzie występują silniejsze prądy, fale czy wiatr.