Gigantyczna beczka, kaplica pełna trumien i widoki, które zapierają dech w piersiach. Oto Mikulov

Mikulov to nie sztandarowa atrakcja Czech. Położone gdzieś w miejscu, gdzie kończą się Czechy i Morawy, miasteczko nie przyciąga rzesz turystów. Polacy, którzy jeżdżą samochodami na narty do Włoch czy do Austrii, czasami wybierają obrzeża Mikulova na nocleg. To ostatnia miejscowość przed czesko-austriacką granicą, więc wiadomo – jest taniej. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się zboczyć z trasy i zatrzyma się na dzień lub dwa, na pewno nie pożałuje. Na stosunkowo niedużej powierzchni nagromadzonych jest tyle atrakcji, że starczyłoby dla kilu miasteczek.