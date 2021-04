Gliniane tabliczki, papirus i pergamin zastąpił papier. Jak trafił do Polski?

Pierwsze zwoje papirusowe

W starożytnym Egipcie pisano najczęściej na papirusie. Była to bardzo cienka, długa, posklejana masa z pasków miąższu łodygi cibory papirusowej ( Cyperus papyrus). Masa była niezwykle lekka i delikatna, dlatego nie można było jej składać, lecz rolować w zwoje. Aby ochronić końce papirusu przed zniszczeniem, mocowano do nich drewniane belki. Tak powstały pierwsze zwoje papirusowe. Podczas pobytu w Egipcie warto odwiedzić muzeum w Kairze. Można w nim obejrzeć teksty sprzed 4500 lat spisane na papirusie pochodzącym z okresu faraona Cheopsa.

WIDEO: Czego używali ludzie, zanim powstał papier toaletowy

Dziennik urzędnika państwowego

Pojawił się pergamin!

Kolejnym sposobem, w jaki nasi przodkowie zapisywali ważne informacje, było pisanie na pergaminie. W zasadzie były to zwierzęce skóry, które podczas kilkudniowego procesu moczono w wodzie z wapnem gaszonym, dzięki któremu można było łatwiej pozbyć się sierści, a następnie dokładnie oczyścić. Tak przygotowaną skórę naciągano na ramę i pozostawiano do całkowitego wyschnięcia. Następnie wygładzano ją pumeksem i bielono siarczanem ołowiu lub tlenkiem cynku. Po zaschnięciu tej powłoki skóra była dodatkowo wygładzana i polerowana.

Słynna Biblioteka Pergamońska

Embargo na eksport

W czasach największej sławy biblioteka zawierała 200 000 papierowych rękopisów i była drugą największą biblioteką na świecie, zaraz po Bibliotece Aleksandryjskiej. Ponieważ jednak egipski król Ptolemaios nie chciał, żeby Biblioteka Pergamońska była zagrożeniem dla Biblioteki Aleksandryjskiej, zarządził embargo na eksport papirusu. Właśnie dlatego powstał tutaj pergamin jako alternatywa. Możemy w to wierzyć lub nie, pewne jest to, że pergamin wkrótce stał się najliczniej stosowanym materiałem pisarskim aż to początku XIII wieku.

Pierwszy papier produkowany był z konopii

Od XIV wieku wypierać zaczął go papier, którego produkcja była o wiele tańsza. Ojczyzną papieru były starożytne Chiny, gdzie już w III wieku przed naszą erą produkowano papier z konopi. Dopiero znacznie później, w I wieku przed naszą erą, do jego produkcji zaczęto stosować jedwab lub len. Papier w takiej postaci, w jakiej znamy go dziś, trafił do Europy za pośrednictwem Arabów i ich karawan handlowych. Nie trwało długo, zanim niemal całkowicie zastąpił pergamin, którego produkcja była bardzo kosztowna.