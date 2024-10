Godz. 10 w Pendolino. Piwo w Warsie się leje. "Panowie w garniakach, pani też"

Kinga Szkiert jechała w poniedziałek 30 września Pendolino do Warszawy. Influncerka udała się do Warsu na kawę, gdzie miała okazję siedzieć przy stoliku z grupką pijącą piwo. Jak sama przyznaje, nie oburzyłoby jej to, gdyby nie fakt, że mężczyźni ewidentnie jechali do pracy.

Piwo w drodze do pracy

"Zawsze jak rano jadę Pendolino do Warszawy i siedzę w Warsie, to zastanawiam się, jak to jest, że panowie w garniakach, jadący na spotkania biznesowe, walą browara już od rana. Jaka to branża? - zapytała na stories, pokazując zdjęcie, na którym widać, że siedzi przy tym samym stoliku, co dwaj mężczyźni pijący butelkowe piwo.

Na kolejnym stories pokazała też kobietę z pokalem wypełnionym złotym trunkiem. "Jakby co, to pani też wali browara od rana. W drodze do pracy" - dopisała.

Po chwili grupa zmieniła miejsce na inny stolik i zamówiła kolejną kolejkę piw. "Tylko powiedz tam pani, żeby zimniejsze dała, to lepiej wejdzie" - miał powiedzieć ktoś z ekipy. Kinga Szkiert na tym stories dodała oznaczenie czasu - była dopiero godz. 9.57.









[1/5] Kinga opisała, co zobaczyła w Warsie przed godz. 10 Źródło zdjęć: © Instagram.com @kinga_szy

Influencerka z rozmów wywnioskowała, że to wykładowcy. "Także studenci! Trzymajcie się tam dziś na wykładach" (pisownia oryginalna) - napisała.