Górale muszą obejść się smakiem. "Trudno będzie zaliczyć sezon do udanych"

To zdanie potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Te ferie jawią się absolutną zmiennością, jeżeli chodzi o frekwencję turystyczną pod Tatrami. To, do czego przywykliśmy, czyli rezerwacje z dużym wyprzedzeniem, są już rzadkością, a okienko rezerwacyjne zmniejszyło się - powiedział w rozmowie z PAP. - Nie będzie to bardzo dobry sezon.