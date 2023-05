Górska "drabina" dla najbardziej wytrwałych

Drabinę Wałbrzyską zdecydowanie warto przejść, ponieważ jak żaden innych szlak pozwala ona na podziwianie wspaniałych krajobrazów tej części Sudetów. Jest to przy tym bardzo ambitna trasa, która świetnie sprawdzi się w przypadku osób kochających nowe wyzwania oraz dążących do pokonywania własnych ograniczeń. Jej przejście od początku do końca daje ogromną satysfakcję oraz stanowi świetne przygotowanie do innych, jeszcze trudniejszych wypraw.