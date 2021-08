Góry izerskie. Miejsce, gdzie na szlakach nie ma tłumów

Świeradów-Zdrój dołączył też do polskich miast, w których można chodzić w chmurach! Latem 2021 roku oddano tu do użytku Sky Walk. Jest to licząca 62 metry wysokości wieża widokowa, ze szczytu której można podziwiać panoramę uzdrowiska i Gór Izerskich. W jej najwyższym punkcie znajduje się szklana platforma, chociaż wejście na nią jest zupełnie bezpieczne, to wymaga naprawdę stalowych nerwów.