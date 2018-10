Grecja jesienią. Sprawdź, czy nie zmarzniesz

W poszukiwaniu słońca tym razem udajemy się do Grecji, gdzie doświadczymy nowych smaków i sporo pozwiedzamy. Upalny, plażowy kierunek latem, świetnie prezentuje się i jesienią. Przyjrzyjmy się pogodzie w Grecji, głównie w październiku i listopadzie.

Czy Grecja to dobry kierunek turystyczny na jesień?

Greckie wybrzeże to późną jesienią nie najlepszy pomysł na gorące wczasy – temperatury powietrza w ciągu dnia wyraźnie już bowiem spadają, a noce są zwyczajnie dosyć chłodne. Również i woda morska nie zachęca zbytnio do wodnych harców ani korzystania z możliwości uprawiania sportów wodnych . Popularność Półwyspu Chalkidiki znacznie w tym okresie spada, co widać po o wiele mniejszej liczbie ofert od poszczególnych biur podróży. Nie zawiedzie nas za to Kreta , jedna z bardziej lubianych nie tylko przez Europejczyków greckich wysp już od wczesnej wiosny. To właśnie tutaj z końcem października lato jest naprawdę wciąż dość mocno odczuwalne.

Gastroturystyka w Grecji kwitnie jesienią

Jesień w Grecji – jaka będzie pogoda?

Przyjrzyjmy się pogodzie na upalnej Krecie. Październik w tej części greckich wysp to przeciętnie 23 st. C w ciągu dnia z nieco wyższą temperaturą wody morskiej. Nocami ochładza się w tym miesiącu średnio do 16 kresek, a 7 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę pozwoli nam uniknąć ryzyka udaru słonecznego. Listopad to natomiast 19 st. C w dzień, morze o temperaturze 22 st. C i 12 st. C w powietrzu nocami. Najchłodniejsze miesiące w ciągu roku na Krecie to z kolei okres pomiędzy grudniem a marcem, kiedy to w dzień na termometrze zobaczymy 14-16 st. C. Taką zimę doskonale rozumiemy.