Grecja zmieniła zasady wjazdu. Polacy na to czekali

Grecja - nowe zasady wjazdu

Po pierwsze wjazd do Grecji będzie możliwy dla osób posiadających negatywny wynik testu antygenowego. Jest on znacznie tańszy od testu PCR, który kosztuje ok. 400 zł. Test antygenowy zrobimy już od 130 zł wraz z tłumaczeniem. Dodatkowo jest on dużo szybszy - wynik mamy po kilku minutach.