Grecka atrakcja w niebezpieczeństwie. Niebawem może się rozpaść

Do osunięcia się klifu doprowadziło wtedy silne trzęsienie ziemi (5,4 w skali Richtera). Do zatoki można było wówczas wpływać, jednak dostęp do plaży został zamknięty. Całkowity zakaz wstępu na plażę Navagio wydano również w czerwcu 2023 r. Wówczas zabroniono również kąpieli w otaczającej ją zatoce.