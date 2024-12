Groźnie nad Polską. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia

Alerty obowiązują od godziny 9:00, najpóźniej do 23:00. Ostrzeżenia objęły powiaty m.in. bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, suski, wadowicki, żywiecki, bielski, cieszyński oraz miasta Nowy Sącz, Bielsko-Biała, Wałbrzych i Jelenią Górę.

IMGW prognozuje na tych obszarach wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i południa o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h. W porywach wiatr może lokalnie osiągnąć prędkość do 80 km/h. Na górskich szczytach powieje jeszcze mocniej. Już wiatr osiąga w porywach nawet do 100 km/h. "Prognozowany silny wiatr będzie tworzył depozyty z przewianego śniegu, które należy omijać" - napisano w najnowszym komunikacie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.