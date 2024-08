Grzybiarze oszaleją. Pokazali zdjęcie prawdziwego giganta

Jadalny grzyb, ale trzeba uważać

Co do zasady, purchawica olbrzymia nie jest grzybem trującym. Trzeba jednak uważać. Jak przypominają autorzy wpisu, smaczne są młode, białe okazy. "Można je pokroić w plastry, panierować i smażyć jak kotlety, dodać do sałatek. Mają delikatny, lekko orzechowy smak, który idealnie komponuje się z wieloma potrawami" - czytamy w poście. Należy jednak pamiętać o jeden zasadzie. Mianowicie jeść powinno się wyłącznie owocniki z białym miąższem. Zarodniki zawarte we wnętrzu, a może ich być w jednym grzybie nawet kilka bilionów, z czasem dojrzewają i ciemnieją. Wówczas zmieniają kolor na zbliżony do żółtego, zielonego, brązowego. Wtedy nie powinno się ich zjadać.