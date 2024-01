Fascynują wszystkich. Świecące grzyby można znaleźć w Polsce

Jedną z najdziwniejszych cech grzybów jest bioluminescencja, czyli możliwość świecenia. Taką umiejętność posiada łącznie ponad 70 gatunków. Najczęściej świecą one, aby przyciągnąć owady, które pomagają im rozprzestrzeniać zarodniki. Światło emitują zazwyczaj po zmroku. Ma to wymiar praktyczny, bowiem nocą panuje większa wilgotność, a to sprzyja aktywności przenoszonych zarodników.