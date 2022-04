Hiszpańska sieć hoteli nie chce u siebie Rosjan. "To jaskiniowa rusofobia"

Rosyjscy touroperatorzy są źli. "To jaskiniowa rusofobia"

Co ciekawe, rosyjscy touroperatorzy wysłali zbiorowy apel do hiszpańskiej sieci. Napisali w nim, że działania firmy są niedopuszczalne i naruszają zasady równości oraz poszanowania godności ludzkiej na poziomie narodowościowym. Organizatorzy zaapelowali do RIU, aby podjęło przemyślaną decyzję, która nie zaszkodzi współpracy i branży oraz nie doprowadzi pogorszenia relacji między hotelarzami a rynkiem rosyjskim.