Samolot wleciał w burzę z gradem. Musiał awaryjnie lądować

To wyjątkowe zjawisko pogodowe było częścią serii gwałtownych burz, które nawiedziły północne rejony Włoch i spowodowały powodzie w niektórych miejscach. Grad wielkości piłek tenisowych spadający z nieba zyskał opinię bardzo niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jego siła wynikała z nadzwyczajnej wagi (do 200 g) i ogromnej prędkości (do 150 km/godz.).