Hit na południu Polski. Plaże, kładki i pływający basen

Przy brzegu zbiornika znajdują się pomosty, których łączna długość wynosi prawie kilometr. Najdłuższy z nich prowadzi od nowego parkingu do poszerzonej plaży, na którą przywieziono ok. 7 tysięcy ton piasku. Atrakcją jest także "pływający" basen o podwyższonym dnie. Do dyspozycji plażowiczów są też toalety i przebieralnie.