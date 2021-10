Hit najbliższych miesięcy. Tanie all inclusive i boska pogoda

Jest ciepło, blisko i tanio, a hotele działają pełną parą. Egipt to idealne miejsce dla osób, które w jesienno-zimowych miesiącach chcą się wygrzać, nie wydając przy tym majątku. - Decydując się na spędzenie urlopu w Egipcie w najbliższych tygodniach, możemy znaleźć oferty przecenione nawet o 40 proc. Tygodniowe wakacje w październiku w pięciogwiazdkowym hotelu z all inclusive to koszt od 1900 zł za osobę, w czterogwiazdkowym - od 1700 zł/os. - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. Warto też śledzić oferty last minute - na kilka dni przed wylotem możemy trafić na świetną ofertę już od 1400 zł.