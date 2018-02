Holandia ma poważny problem. "Staje się narkopaństwem"

Królestwo Niderlandów słynie z liberalnej polityki wobec miękkich narkotyków. Przyczynia się to do zwiększonego handlu także innymi środkami odurzającymi. Policja alarmuje, że nie ma wystarczających funduszy, by walczyć z przestępstwami.

Raport oceniający skalę przestępczości w Holandii oparto na informacjach 400 oficerów służb bezpieczeństwa (Shutterstock.com)

Holandia od wielu lat jest utożsamiana jako kraj otwarty i liberalny – również wobec karalnych w większości państw używek. Z tego też powodu przyciąga wielu turystów. Krytycy tego podejścia twierdzą, że przez to stała się głównym ośrodkiem handlu narkotykami. Według Europolu, połowa kokainy zażywanej w Europie przechodzi przez port w Rotterdamie.

Policja nie ma wystarczających środków, aby skutecznie walczyć z przestępczością

Związek zawodowy holenderskiej policji ostrzega, że ich kraj zaczyna przypominać "narkopaństwo", a funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nie mają wystarczających środków, by walczyć ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Z raporcie przygotowanym przez związek napisano, że z "obecną kadrą oraz zasobami służby policjanci mogą zająć się tylko co dziewiątą grupą przestępczą". Odnotowano też przechodzenie drobnych przestępców do branży hotelarsko-gastronomicznej czy biur podróży. "Holandia spełnia wiele cech narkopaństwa, z gospodarką równoległą" – podkreślono w podsumowaniu.

Dokument oparto na informacjach od 400 oficerów służb bezpieczeństwa. W ocenie jego autorów, aby skutecznie zwalczać przestępczość narkotykową, potrzebnych jest 2 tys. nowych funkcjonariuszy. Informacja o problemach w policji została szeroko opisania w holenderskim dzienniku "De Telegraaf".

Władza ma problem z kontrolowaniem sytuacji

Burmistrz Amsterdamu, Kajsa Ollongren, oraz policja tego miasta alarmowały na początku 2018 r. o "wzroście przestępczości zorganizowanej" oraz o przejściu do bardziej niewidocznych form kryminalnych, które są poza kontrolą władz.