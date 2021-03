WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Poza miastem Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne hurghada + 3 egiptmuzeumstarożytność Jerzy Niemociński Dzisiaj, 13-03-2021 08:00 Hurghada przyciąga nie tylko plażami. Egipski kurort ma nową, wielką atrakcję Hurghada to najbardziej popularny egipski kurort wśród polskich turystów. Ponad rok temu otwarto tu pierwsze egipskie muzeum archeologiczne w rejonie Morza Czerwonego. Jednak pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia sprawiły, że widziało je niewielu Polaków. Share Hurghada, Egipt Źródło: Getty Images 29 lutego 2020 r. w Hurghadzie otwarto Muzeum Starożytności. To pierwsza tego typu placówka w egipskim gubernatorstwie Morza Czerwonego. Dzięki temu spędzanie całych dni na plaży, a wieczorów w dyskotekach przestało być jedyną rozrywką kurortu. Podczas odwiedzania nowego muzeum można poznać niezwykle ciekawą i burzliwą, liczącą sobie ok. 7000 lat historię Egiptu. "Skarb Złotego Faraona" w Hurghadzie Jak informuje Egypt Independent, pod koniec ubiegłego roku wystawowym hitem Muzeum Starożytności w Hurghadzie była czasowa prezentacja eksponatów ze słynnej wystawy "skarby Złotego Faraona", która składała się z przedmiotów pochodzących z grobowca faraona Tutanhamona. Na wystawie znalazło się dziesięć starannie dobranych zabytkowych przedmiotów, w tym pozłacany drewniany posąg boga Ptaha. Na ekspozycję w muzeum wybrano eksponaty, które opowiadały o życiu młodego króla od jego dzieciństwa po okres dorastania. Przypomnijmy, że Tutanhamon został faraonem po śmierci królowej Nefertiti w 1333 r. p.n.e. Miał wtedy zaledwie 10 lat i był egipskim królem przez 9 lat. WIDEO: Zdjęcia z grobowca Tutanchamona Wystawa "Skarby Złotego Faraona" składała się z przedmiotów znalezionych w grobowcu Tutanhamona. Była ona wypożyczona w okresie od 2018 do 2020 r. za granicę i prezentowana w Los Angeles, Paryżu i Londynie. Wszędzie wzbudzała wielkie zainteresowanie. We Francji była udostępniona do zwiedzania w 2019 r. i pobiła rekord frekwencji. W ciągu sześciu miesięcy obejrzało ją aż 1,4 mln osób. Ministerstwo Turystyki i Starożytności Muzeum Starożytności w Egipcie Źródło: Ministerstwo Turystyki i Starożytności Muzeum wybudowane bez państwowych pieniędzy Stworzenie tego muzeum było dla Egipcjan pionierskim eksperymentem w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego. Jak podaje portal Egyptian Streets, jego budowa kosztowała prawie 12 mln dol., ale państwo nie poniosło żadnych kosztów związanych z jego utworzeniem. Całość kosztów pokrył prywatny inwestor. Ministerstwo Turystyki i Starożytności wyposażyło jedynie muzeum w ciekawe eksponaty i będzie nim zarządzało, dbając o ekspozycję prezentowanej kolekcji, jej konserwację i bezpieczeństwo. Obie strony podzielą się zyskami po połowie. Ministerstwo Turystyki i Starożytności Muzeum Starożytności w Egipcie Źródło: Ministerstwo Turystyki i Starożytności Muzeum Starożytności w Hurghadzie usytuowane jest na działce o powierzchnie 12 000 m kw. i mieści się w zaadaptowanym na ten cel budynku usytuowanym w południowej części miasta w dzielnicy Mubarak 6. Jest to lokalizacja w pobliżu promenady i międzynarodowego lotniska. Budynek muzeum ma 3000 m kw. powierzchni i posiada dwie kondygnacje. Obiekt został zaprojektowany według międzynarodowych standardów i posiada nowoczesny system bezpieczeństwa. Poza częścią ekspozycyjną w muzeum znajduje się też kompleks handlowy ze sklepami, sprzedającymi pamiątki i repliki zabytkowych eksponatów oraz z punktami gastronomicznymi. Muzeum dysponuje też dużymi parkingami. Nowe muzeum ma przyczynić się do promocji starożytnej kultury Egiptu i wpłynąć na ożywienie turystyki w gubernatorstwie Morza Czerwonego. Piękno i luksus Muzeum Starożytności w Hurghadzie posiada kolekcję zabytków, składającą się z 1791 artefaktów. Opowiadają one historię Egiptu od epoki faraonów, grecko-rzymskiej, żydowskiej, po chrześcijańską, islamską i nowożytną. Muzeum Starożytności w Egipcie Głównym tematem ekspozycji jest "Piękno i luksus" w egipskiej cywilizacji, zaprezentowane na przestrzeni wieków od starożytnego Egiptu po czasy współczesne. Wystawa poświęcona jest rytuałom pielęgnacyjnym oraz luksusowym zachowaniom i zwyczajom w cywilizacji egipskiej podczas panowania różnych dynastii. Eksponaty pogrupowane są w kilka grup tematycznych, związanych m.in. z życiem codziennym Egipcjan np. wyposażenie domów (meble), odzież, sport (sprzęty do łowienia ryb i polowań), muzyka (instrumenty) i taniec. Są też akcesoria do pielęgnacji ciała np. do robienia makijażu, peruki, różnego typu ozdoby oraz flakony na perfumy. Wśród wystawianych zabytków znajdują się przedmioty należące zarówno do członków rodziny królewskiej, jak i do kapłanów. Ponadto prezentowane są tu ikony koptyjskie, gablota ze zdobioną Torą, cenne rzeźby oraz portrety olejne. Muzeum Starożytności w Egipcie W muzeum znajduje się również sala z ekspozycją poświęconą "życiu po śmierci", na której można uzyskać wiele ciekawych informacji o wierzeniach starożytnych egipskich faraonów na ten temat. Jednym z najcenniejszych eksponatów prezentowanych w muzeum w Hurghadzie jest malowane wapienne popiersie królowej Meritamun, pochodzące z XIX Dynastii Nowego Królestwa. Meritamun była córką, a zarazem żoną faraona Ramzesa II, zwanego też Ramzesem Wielkim. Ten cenny zabytek został odnaleziony w Ramesseum, kompleksie świątyń, zbudowanych przez Ramzesa II w Tebach Zachodnich. Do niedawna eksponat ten był prezentowany w kairskim Muzeum Egipskim. Muzeum Starożytności w Egipcie W osobnej sali są udostępnione do oglądania zabytkowe przedmioty pochodzące z regionu Morza Czerwonego. Wśród nich są artefakty z doliny Al-Hammamat oraz rzymskie zabytki z Safagi, Gouna i Wady Gasus na południowym Synaju. Prezentowane są cenne eksponaty z różnych epok, w tym złote monety i artefakty należące do rodziny Mohameda Alego, uważanego za twórcę współczesnego Egiptu. Przedmioty te do tej pory znajdowały się w Muzeum Egipskim w Kairze lub w magazynach archeologicznych na terenie gubernatorstwa Morza Czerwonego. Uzupełnieniem muzealnej ekspozycji jest specjalny codzienny program animacji, który obejmuje zajęcia kulturalne i rozrywkowe, realizowane w strefie relaksu przylegającej do budynku muzeum. Uciążliwe wycieczki do Kairu Do niedawna, gdy turyści wypoczywający w takich egipskich kurortach jak: Hurghada, Makadi, Port Ghalib, czy Marsa Alam chcieli poznać kulturę kraju faraonów, musieli wykupić wycieczkę fakultatywną i jechać do Muzeum Egipskiego w Kairze lub do Luxoru. Wycieczki do Kairu były ciekawe, ale bardzo męczące. Z Hurghady do Kairu jest 470 km, a podróż autokarem trwa ok. 7 godzin. Z Marsa Alam, oddalonego od Kairu o 745 km, podróż była jeszcze dłuższa i bardziej męcząca. Ze względu na dużą odległość wycieczka była stosunkowo droga. Bez biletów wstępów do muzeum kosztowała ok. 500 zł. Dlatego nie wszyscy turyści decydowali się na taki wydatek i pozostawali w kurortach, wypoczywając według tradycyjnej formuły 3 x S (sun, sea, sund). Teraz turyści będą mogli na miejscu w Hurghadzie poznać niezwykle interesującą historię Egiptu. Warto wiedzieć: Muzeum Starożytności czynne jest w godzinach od 10 do 14 i od 17 do 23. Warto wiedzieć: Muzeum Starożytności czynne jest w godzinach od 10 do 14 i od 17 do 23. Cena biletów: dla obcokrajowców ok. 13 dol., dla zagranicznych studentów - ok. 6,5 dol.